Publicado 16/07/2021 11:05

Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby. Desta vez, a apresentadora se mostrou indignada por ter tomado uma chamada do surfista por conta de uma autorização que ela solicitou no consulado brasileiro, em Portugal, para que os filhos consigam renovar no Brasil os passaportes que estão vencidos. As crianças viajam com o pai para o Brasil no próximo domingo, mas precisam conseguir renovar os passaportes por aqui para conseguirem retornarem para Portugal.

"Viajo amanhã por um mês com meu namorado. As crianças vão pro Brasil no domingo, porém o passaporte delas está vencido e elas precisam do passaporte pra voltar pra Portugal. E eu não estando lá fica impossível fazer o passaporte. Tenho que fazer uma autorização. Fui eu pro consulado fazer a autorização para as crianças fazerem o passaporte no Brasil, sendo que já estava tudo organizado pra fazer aqui. Mas estão precisando do passaporte porque já compraram a passagem. Se anteciparam e fizeram as coisas antes do problema estar resolvido", começa Piovani.



"Não sou a favor dessa viagem. Meus filhos ficaram lá três meses esse ano e eu quase morri. Tenho medo dessas novas cepas que estão no Brasil. Tenho colegas que têm crianças que estão com Covid. Fico insegura, sim. Não gostaria que fossem, mas estou fazendo o meu papel. Vim aqui pegar minha firma reconhecida para que o passaporte seja feito no Brasil", diz a apresentadora, que ainda reclamou de ter tomado uma chamada do ex por não ter conseguido retirar o documento antes de ir viajar com o novo namorado.

"O sistema do consulado caiu, não sai papel, só segunda. Fiquei desesperada, pedi ajuda, a vice consulta veio super gentil e atenciosa e resolveu meu problema. Alguém tem que vir aqui pegar na segunda-feira. Eu não vou poder vir e perguntei se alguém pode vir no meu lugar. Ainda tomei chamadinha porque queriam que eu resolvesse o problema de quem vai vir na segunda pegar o papel. Não sou eu quem preciso do papel e do passaporte agora e nem sou eu quem estou indo pro Brasil. Tem que ter uma paciência de Jó mesmo. Tá vendo, vim fazer uma boa ação e virou pecado mortal", finaliza.