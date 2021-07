Bruno Gagliasso e Mário Frias - Reprodução/Montagem

Bruno Glagliasso usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (16) para colocar mais lenha na fogueira sobre o comentário racista publicado pelo secretário especial da Cultura Mário Frias no Twiter no adia anterior. O ex-ator sugeriu um 'bom banho' ao explicar quem era o historiador e ativista negro Jones Manoel.

Gagliasso criticou o post do ex-colega de profissão: "Mais um dia comum no país em que os funcionários públicos deste governo se julgam no direito de ofender o povo. O problema de hoje é que racismo é crime". Mas, Mário Frias resolveu retrucar: "Quem não te conhece que te compre, garoto".

Vale lembrar que o próprio Twitter apagou na tarde desta quinta-feira (15), o comentário Mário Frias em resposta à postagem do assessor da Presidência da República, Tércio Arnaud Thomaz, de uma imagem do site 'Brasil 247' que exibia a frase: "Jones Manoel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro". Ele assumiu desconhecer o ativista e o secretário respondeu: "Não sei. Mas se soubesse diria que ele precisa de um bom banho".

