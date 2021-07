03/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTîCIAS - PARCEIRO - Mumuzinho e Thainá Fernandes na estreia da peça Eri Pinta Johnson Borda, de Eri Johnson, na noite de quinta-feira (3), no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul do Rio - Foto: Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia - Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2021 14:20 | Atualizado 16/07/2021 15:16

Pouco antes de anunciar a separação, Thainá Fernandes, agora ex-mulher do cantor Mumuzinho, esteve em um hospital para receber pontos em um dos supercílios. A informação é do colunista Alessandro Lobianco. O jornalista afirma ainda ter procurado todos os familiares de Thainá, mas eles preferiram não tocar no assunto.

A assessoria de imprensa de Mumuzinho enviou um comunicado à imprensa, na tarde desta sexta-feira (16), para anunciar o fim do casamento do cantor com Thainá Fernandes, após quase dois anos oficialmente casados. Segundo a nota, o término aconteceu em comum acordo e de forma amigável.

"Mumuzinho e Thainá Fernandes, em comum acordo, oficializam o término do relacionamento. O cantor e Thainá se posicionam em conjunto sobre a separação “Infelizmente o nosso casamento chegou ao fim. Fomos grandes companheiros ao logo desse tempo, dividimos muitos momentos especiais mas, após muita conversa, decidimos que precisávamos cada um seguir o seu caminho. O motivo da nossa decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade, não mais nos completando como marido e mulher. Nosso carinho e respeito ao que vivemos, bem como as nossas famílias, serão eternos. Fomos muito felizes neste tempo e por tudo que acrescentamos na história um do outro, nos dá a certeza que estaremos sempre ligados”, informa o comunicado do agora ex-casal.