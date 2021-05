Ex-BBB Nego Di detona Ludmilla, Gusttavo Lima e Mumuzinho por show na pandemia Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:56

Rio - O ex-BBB Nego Di usou as redes sociais para criticar os artistas que se apresentaram em uma festa no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na última sexta-feira. O ex-BBB compartilhou uma foto na qual cita a participação de Ludmilla, Gusttavo Lima, Mumuzinho, Alexandre Pires e Dudu Nobre e, em seguida, comentou o assunto.

fotogaleria

Publicidade

"A gente vê como o mundo dá voltas e como a vida ainda pode nos surpreender. Há pouco tempo a Ludmilla estava militando no 'Big Brother', pedindo respeito. Está sempre militando nas redes sociais. Inclusive, há pouco, escreveu um texto criticando o governo por causa da vacina. E, agora, estava fazendo um show num hotel com aproximadamente 500 pessoas numa festa de um bicheiro. Dá para escolher qual é o absurdo maior envolvendo apenas um episódio", começou Nego Di.

"Aí eu fico pensando: imagina se essa galera que gosta de falar bonito, criticar todo mundo, tivesse uma câmera 24h e um microfone. Porque sem isso as merd*s que eles fazem já vazam, imagina se tivesse, né? Como isso de certa forma me dá um alivio, saber que essas pessoas também são imperfeitas. Por muito tempo cheguei a ficar preocupado e triste porque queria ser igual essas pessoas, ser fod*, chegar na internet e dizer que está errado e ter culhã* para segurar porque nunca vai ter algo errado da minha parte", ironizou ele.

Publicidade

Na sequência, Nego Di também comentou sobre a participação de Gusttavo Lima e Mumuzinho na festa do Copacabana Palace.

"Olha, eu acho que o único que se salva desses aí é o Gusttavo Lima. Eu não sou fã do Gusttavo Lima, mas é o único que não fica militando na internet, não fica apontando o erro dos outros. Mas está errado, não deixa de estar errado. Agora os outros ali, tem 'nego' que ficou bravo comigo por causa de piada, que deixou de me seguir, que falou mal de mim. Tem 'nego' que me usou pra ganhar like e seguidor", falou sobre o sertanejo.

Publicidade

"E o Mumuzinho, um cara que sempre admirei as musicas, sempre acompanhei o trabalho, sempre gostei do som, mas de um tempo para cá, eu percebi que ele não perde a oportunidade de surfar aonde está dando. Ele não perdia a oportunidade de apontar os defeitos e os erros de quem estava no 'BBB'... Show pra bicheiro no meio de uma pandemia pra mais de 500 pessoas. Um cara que pegou covid, né? Foi um dos primeiros famosos que pegou covid e fez uma 'fiasqueira' nas redes sociais, chegou a ficar no oxigênio, pediu oração, foi notícia... E agora tá aí, cagando. Já pegou, né? F*da-se", disparou o ex-BBB.