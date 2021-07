Natália Toscano - Reprodução

Publicado 16/07/2021 17:04

Natália Toscano decidiu fazer uma transformação radical no seu visual. A mulher do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, escureceu os cabelos e agora é a nova morena do pedaço. “Eu gosto de mudanças e elas são sempre bem-vindas na minha vida, mas confesso que não pensava em escurecer os cabelos tão cedo. Mas, quando surgiu a proposta de mudar o visual, eu fiquei surpresa e decidi encarar o desafio. Eu amei. Não esperava gostar tanto", conta Natália

Quem também aprovou o novo visual foi Zé Neto: "Eu tenho uma nova esposa na minha casa (risos). A Natália ficou linda, maravilhosa e ela já sabe que eu realmente amei essa transformação".