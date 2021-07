Rodrigo Simas, Paolla Oliveira e Lucy Ramos - Reprodução/Montagem

Rodrigo Simas, Paolla Oliveira e Lucy RamosReprodução/Montagem

Publicado 16/07/2021 22:04 | Atualizado 16/07/2021 22:04

Esta humilde colunista confessa que não consegue segurar um segredo e muito menos não dar um spoiler do resultado de um reality show. Pois bem. O 'Super Dança dos Famosos' foi gravado nesta sexta-feira (16) para passar como se fosse ao vivo no domingo (18), o primeiro grupo de competidores das finais. Foram quatro duplas disputando três vagas e seguem no jogo Paolla Oliveira, Rodrigo Simas e Lucy Ramos. Robson Caetano deu adeus à competição. Nesta terceira fase, os ritmos escolhidos foram paso doble e funk. Ainda estão na disputa e vão participar nas próximas semanas Christiane Torloni, Dandara Mariana, Juliana Didone, Marcello Melo Jr, Maria Joana, Sophia Abrahão, Tiago Abravanel e Viviane Araújo.

Paolla Oliveira mais uma vez deu um show à parte e terminou em primeiro lugar nas avaliações dos jurados artístico Fabiana Karla, Carolina Dieckmann e André Marques, e na parte técnica com Claudia Mota e Carlinhos de Jesus na parte técnica. O público de casa também deu boas notas para a atriz. Rodrigo Simas terminou em segundo lugar e Lucy Ramos em terceiro.