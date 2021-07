Aline Fontes - Reprodução



Publicado 17/07/2021

Aline Fontes, de 24 anos, ex-miss Mato Grosso, estreia na TV, com uma participação em Sessão de Terapia, que está na 5ª temporada, no Globoplay. Na série, contracena com Selton Mello, onde sua personagem Lucy, aborda um abuso sofrido diante da filha, em seu ambiente de trabalho. “Quando vi que o nome do personagem era o nome da minha avó, e que iria contracenar com o Selton, fiquei mais feliz ainda. Admiro muito o trabalho dele”. Aline morava no Pantanal e veio para o Rio de Janeiro, aos 17 anos, com o objetivo de estudar Direito e fazer curso de teatro.