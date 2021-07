Gabi Levinnt - Reprodução

Gabi Levinnt Reprodução

Publicado 17/07/2021 05:00

Já se passaram dois anos que Gabi Levinnt não apresenta mais o programa 'Top Game', da Rede TV!, mas até hoje ela sofre por ter comandado a atração de 2017 ao fim de 2019. "Infelizmente, as pessoas me reconhecem e acabam me acusando de tê-las passado para atrás. Eu também fui vítima e carrego até hoje o peso de ter dado golpes na praça, o que não aconteceu", começa a influenciadora.

Gabi conta que fui contratada para apresentar o programa depois de ter passado pelo 'Pânico na TV'. No início, achava tudo normal, mas depois que começou a receber ameaças pelas redes sociais e até pessoalmente, ela decidiu investigar. "Sofri uma agressão de uma senhora no açougue perto de casa e aquilo foi o estopim. Descobri que uma funcionária ficava numa sala fechada perto do estúdio e era ela quem ligava para as pessoas participarem. Só que esses participantes eram pagos para darem a resposta errada e eram parentes do dono da empresa, Marcelo Pina Rodrigues. Enquanto isso, os telespectadores gastavam muito com as ligações telefônicas e as próprias operadoras tinham prejuízo, porque os clientes entravam com processos de danos morais", explica.



Publicidade

Gabi conta que começou a ficar assustada com as denúncias e acusações e pediu demissão. "Saí sem receber o último salário e dois meses depois a empresa decretou falência. O que mais me deixa revoltada é que no período em que trabalhei, vi vários empresários e até políticos no estúdio. A minha questão é: será que eles também foram enganados?", finaliza.