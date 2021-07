Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi, na França - Reprodução internet

Publicado 18/07/2021 13:04

Marina Ruy Barbosa foi flagrada pela segunda vez com o novo namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, na França, onde esteve para o baile de gala da amfAR (Fundação americana para pesquisa em AIDS). Primeiro o casal foi fotografado ao fundo da foto da atriz Nina Dobrev, protagonista da série 'The Vampire Diaries'. Depois, foi a vez de vazar um registro dos dois em um momento de carinho da ruiva com o boy, no momento em que eles eram transportados em uma luxuosa embarcação. Mussi aparece atrás de uma loura, enquanto Marina segura uma das pernas do político.