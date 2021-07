Eri Johnson vive romance com influenciadora Ana Maria Delgado - Reprodução Instagram

Publicado 18/07/2021 05:00

Eri Johnson já fez a fila andar novamente. A coluna descobriu que o ator está vivendo um romance, que por enquanto está em sigilo, com a influenciadora digital e dentista Ana Maria Delgado. Os dois, inclusive, estão curtindo férias juntinhos em Fortaleza, na companhia da família da moça.

Em junho do ano passado, boatos apontavam que o ator estaria namorando a atriz Adriana Garambone, após ele compartilhar uma foto com ela nas redes sociais bem no Dia dos Namorados e com a legenda "Gratidão". Mas depois Eri negou que houvesse um relacionamento amoroso entre eles e disse que a publicação foi apenas uma homenagem a uma pessoa que ele ama muito e com quem mantém uma grande amizade.

Eri Johnson vive romance com influenciadora Ana Maria Delgado Reprodução Instagram

