Kevin O Chris - Divulgação

Kevin O Chris Divulgação

Publicado 19/07/2021 05:00

Kevin O Chris tem muito que comemorar. Recentemente o cantor atingiu a marca de 100 milhões de views no clipe da faixa 'Tipo Gin', no Youtube, e ainda ultrapassou 60 milhões de plays nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. A música ainda figurou na lista de canções mais escutadas em Portugal, e alcançou o topo das paradas musicais do país. Além disso, são mais de 500 milhões de views do 'Desafio Tipo Gin', no Tiktok. É sucesso que fala?