Yasmin Brunet e Gabriel Medina se casaram no Havaí - Reprodução/Instagram

Publicado 18/07/2021 13:59 | Atualizado 18/07/2021 14:05

Ainda inconformado, Gabriel Medina voltou a falar sobre o veto de sua namorada, Yasmin Brunet, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A modelo foi barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). No embarque para Tóquio, Medina disse não estar 100% para a competição sem a presença de Yasmin.



“É chato, não estou indo 100%. É ela quem me dá força. Gosto de estar junto dela”, disse o surfista ao UOL Esporte. O embarque do atleta aconteceu na madrugada deste domingo (18), no Aeroporto de Guarulhos (SP), com destino a Tóquio (Japão), onde o surfe fará sua estreia como esporte olímpico.

No mês passado, Medina ficou indignado com Comitê Olímpico Brasileiro, após tentar credenciar Yasmin Brunet como oficial técnica de sua comissão, pois a Confederação Brasileira de Surfe não indicou profissionais aos competidores. Mas devido aos protocolos de prevenção contra a Covid-19, a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio reduziu a equipe técnica do surfe de duas pessoas para apenas uma. Como Medina já havia inscrito o australiano Andy King, ele chegou a solicitar o cancelamento da inscrição de King para poder levar Yasmin, mas a modelo foi barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro com a justificativa de que os profissionais envolvidos devem ter relação com a modalidade.