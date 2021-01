Orochi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 16:22

Rio - Orochi está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado. Tudo porque um fã o acusou de ser ignorante e rejeitar uma foto com ele após o rapper se apresentar em um baile no Rio de Janeiro.

"Tropa resumindo aqui eu e mais quatro pessoas fomos pedir pra tirar foto com ele. Ele e os seguranças dele nos trataram mal, com com ignorância e falou que não ia tirar. Esse é o verdadeiro Orochi que vocês amam, é?” questionou o fã, que compartilhou as imagens.

Após a repercussão do caso, o rapper se pronunciou na mesma rede social. “Primeiro que não é dessa maneira que se pede foto, ofendendo. Falei para não me filmarem na hora errada. Tirei mais de 50 fotos nesse baile sendo que ainda tinha mais um show no dia. Quem queria foto estava me seguindo, vocês estavam na posição estratégica para me ofender e filmar.. É só ouvir o vídeo com atenção e todos vão ver quem está errado…” rebateu ele.

O fã, então, respondeu o cantor: "Posição estratégica pra te ofender? Cheguei em você na moral, ainda pedi por favor e você me trata como um lixo? Valeu, tranquilo então. É assim que você trata seus fãs, legal. Que Deus te abençoe, mano. Te desejo nenhum mal não, só bem".

Em seguida, Orochi voltou a se defender: "Eu quero saber aonde eu desrespeitei nesse vídeo, ainda fui educado". O fã reclamou: "Educado falando assim?? Pera aí. Você me desrespeitou antes, assim que saiu da van. Não só eu e sim mas 4 pessoas. E não foi só você. Até seus seguranças nos desrespeitaram. "Aí quer ficar se vitimizando".

