Sarah e Gil do VigorReprodução

Publicado 23/07/2021 21:24 | Atualizado 23/07/2021 21:24

Gilberto e Sarah Andrade animaram os fãs nessa sexta-feira ao publicar uma foto do reencontro dos dois nas redes sociais. No Twitter, a consultora de marketing agitou a sexta-feira.

"Sextou com encontro Girah!", escreveu a consultora de marketing.

Sextou com encontro Girah pic.twitter.com/8dydbMekLS — Sarah Andrade (@ssarahandrade) July 23, 2021

No Twitter, o ex-BBB comentou a publicação de fotos do ex-De Férias com o Ex. Gil deixou uma cantada e foi correspondido.

"Gato demais! Vamos vigorar?", escreveu o economista. Matheus respondeu: "Vamos vigorar novamente?", entregando que já rolou algo entre eles.

Camilla de Lucas participou da conversa e comentou: "Hum", ao que Gilberto respondeu: "Amiga, tu foi a responsável!".