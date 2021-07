Douglas Souza foi eleito o melhor ponteiro do Mundial disputado na Itália e na Bulgária - Divulgação/FIVB

Publicado 21/07/2021 13:56

Tóquio - O ponta Douglas Souza entrou nesta quarta-feira no grupo de atletas de vôlei com mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele se junta aos compatriotas Bruninho e Jaqueline, dos iranianos Marouf e Seyed, a tailandesa Pleumjit Thinkaow, a filipina Alyssa Valdez e a azeri Sabina Altynbekova, numa lista divulgada recentemente pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

O campeão olímpico em 2016 começou a semana com cerca de 300 mil seguidores. Viralizou após a série de postagens feitas ao entrar na Vila Olímpica, na terça, e já mais do que triplicou o número em cerca de 48h. A Seleção Brasileira de vôlei estreia na Olimpíada de Tóquio na próxima sexta-feira, às 23h de Brasília, contra a Tunísia.

A explosão chamou a atenção do ex-BBB João Luiz, que comparou o atleta com Juliette Freire, campeã do reality da Globo, nesta temporada, que alcançou mais de 30 milhões de seguidores na rede sosical.

"Você é a Juliette da Olimpíada", brincou João Luiz respondendo o ponteiro no Twitter, que perguntou "o que está acontecendo" após sua explosão nas redes sociais.

Confira os números dos atletas nesta quarta-feira, 21/7, por volta do meio-dia.

Saeid Marouf - 1,9 milhão

Alyssa Valdez - 1,3 milhão

Bruninho - 1,1 milhão

Seyed Mousavi - 1,1 milhão

Pleumjit Thinkaow - 1,1 milhão

Sabina Altynbekova - 1,1 milhão

Jaqueline - 1 milhão

Douglas Souza - 1 milhão