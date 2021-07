Publicado 22/07/2021 00:00

A seleção brasileira feminina de futebol largou muito bem nas Olimpíadas de Tóquio. Uma sonora goleada diante das chinesas: 5 a 0. Um resultado que solidifica o Brasil como uma das maiores forças da modalidade. Além disso, as brasileiras mantêm uma escrita positiva, vencendo todas as estreias dos Jogos. Se a treinadora Pia Sundhage optou por não levar a atacante Cristiane, a sueca tem uma arma que parece infalível em seu elenco: Marta. Com os dois gols de ontem, a camisa 10 se tornou a primeira jogadora a fazer gol em cinco edições de Olimpíadas. Na próxima rodada, Marta e companhia têm um duro confronto contra a atual campeã do mundo, a Holanda. Um verdadeiro duelo de titãs!





CAMPEÃO NA NBA

Depois de 50 anos, o Milwaukee Bucks voltou a levantar uma taça da NBA. Os Bucks bateram um valente Phoenix Suns por 105 a 98, e fecharam a virada por 4 a 2 na série, depois de começar perdendo os dois primeiros duelos. O grande nome da série não poderia ser outra além de Giannis Antetokounmpo (foto). Grego mas com pais nigerianos, Giannis teve uma atuação de gala no jogo 6 com 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos. Uma atuação digna das grandes lendas do esporte.

CENAS LAMENTÁVEIS NO MINEIRÃO

Após a classificação do Atlético-MG para as quartas da Libertadores, tudo parecia tranquilo no Mineirão. Até que uma confusão generalizada próxima aos vestiários teve início entre as duas delegações. As imagens são fortes. Alguns atletas argentinos podem ser vistos desferindo socos em seguranças particulares e usando extintor de incêndio para agredir os brasileiros. Como punição, a delegação do Boca Juniors foi proibida de sair de Belo Horizonte e alguns integrantes do time argentino foram levados até a delegacia para prestarem depoimentos.

A VOLTA DO PÚBLICO NO BRASIL

Ao que tudo indica, teremos público pelos estádios brasileiros a partir das quartas da Copa do Brasil, previstas para o fim de agosto. Este é o plano da CBF, que já comunicou às federações estaduais sobre o assunto. Inclusive, houve um pedido para que exista um diálogo entre as autoridades públicas de saúde e as federações de futebol. Segundo a CBF, há um entendimento de que a situação da covid-19 está melhor e a ideia é criar um projeto-piloto para iniciar os testes.