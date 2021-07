Boninhoe Douglas Souza - Reprodução do Instagram

Publicado 24/07/2021 15:06

Olha eleee! Douglas Souza estreou nas Olimpíadas de Tóquio, junto a Seleção Brasileira de Vôlei, na madrugada desta sábado, com vitória do nosso país sobre a Tunísia. Fato suficiente para causar um maior alvoroço nas redes sociais em torno do atleta olímpico. Tanto que ele bateu a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram e comentou sobre a possibilidade de participar do “Big Brother Brasil”, da Globo. Se não bastasse, ele ainda recebeu um recado de Boninho.



“Já gostamos disso, Galvão Bueno. Douglas Souza no BBB, por que não? O cara está fazendo a diferença no vôlei e fez o ponto final nessa primeira rodada!”, escreveu o diretor do reality show da Globo, fazendo menção ao papo que o apresentador Galvão Bueno teve com o atleta.



Tudo começou quando, durante a abertura dos jogos, o apresentador e comentarista Galvão Bueno conversou ao vivo com Douglas e brincou com a possibilidade de vê-lo no grupo Camarote do reality show. Animado, ele se mostrou disposto a aceitar o possível convite para o programa.



Na sexta-feira (23), Galvão disse durante a entrevista ao vivo. “Chegou com 200 mil seguidores e está com quase dois milhões? Você é o big brother da Olimpíada? Logo logo o Tiago Leifert e o Boninho te convidam para o ‘BBB22’, pode esperar“, brincou o jornalista na ocasião.



Bem-humorado, Souza deu uma resposta que divertiu o narrador e aos internautas. “Onde ele esteja, me chame, pelo amor de Deus. E eu estou pronto. ‘BBB’, aí vou eu. Quero votar (para os Paredões) por falta de afinidade já“, disse o atleta, de 25 anos.