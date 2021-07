MV Bill e Rod - Divulgação

MV Bill e RodDivulgação

Publicado 24/07/2021 12:50

Rio - No mundo do rap, mixtape é uma compilação de canções gravadas em casa, de forma mais independente, perfeita para mostrar as sonoridades de uma nova fase do artista. Depois de os integrantes do grupo 3030 anunciarem carreira solo em paralelo ao conjunto, coube a Rod mergulhar nas raízes do seu gênero musical. Nesta sexta-feira, o rapper lançou o single “Quem Eu Sou”, resgatando o hip hop dos anos 2000 que influenciou o início da sua carreira e contando com a participação de MV Bill no clipe. A faixa vai estar presente na terceira mixtape solo do artista.

Rod é de uma geração que cresceu com o advento da internet no Brasil, em um tempo em que o rap carioca nascia às margens do mainstream e os rappers americanos já mostravam a força do gênero no mercado internacional. Foi nesse contexto que ele construiu a sua essência e a sua musicalidade. E é essa atmosfera que ele retoma em “Quem Eu Sou”: “Sabe quem veio das ruas não fala da vida dos outros / Também temos nossos ouros, só que a gente nem mostrou no Instagram”.

Com uma batida envolvente, Rod traz seu flow inconfundível junto com uma melodia marcante no refrão, dando o tom de nostalgia para quem acompanhou a cena do hip hop no início dos anos 2000. No clipe, o artista quis recriar takes de vídeos icônicos de sua adolescência. “Beautiful”, do Snoop Dogg, e “Superman”, do Eminem, foram algumas das referências. E MV Bill, uma das suas principais influências nacionais, faz uma participação especial no clipe atuando como médico em cena que remete ao clássico “In da Club”, do 50 Cent.

“Quem Eu Sou” é o primeiro single da mixtape “Coisas que realmente importam”, projeto com 10 faixas que vão (re)apresentar esse artista veterano ao rap nacional.