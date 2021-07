Fotos! Após assumir namoro, Paolla Oliveira vai a show de Diogo Nogueira no Rio

Rio - Paolla Oliveira, de 39 anos, e Diogo Nogueira, de 40, assumiram o namoro nesta sexta-feira. E não poderia haver uma data mais especial que a estreia de um novo show do sambista no Vivo Rio, o "Samba de Verão". A atriz, claro, acompanhou de pertinho o show com um look todo vermelho. Rumores de que os dois estavam juntos rondam a web desde junho, mas os artistas só confirmaram oficialmente nesta sexta-feira em entrevista ao site Hugo Gloss. "Estamos felizes", disseram eles.



Em entrevista exclusiva ao DIA, o cantor falou sobre a estreia do show na capital fluminense. "A temperatura vai subir, hein?", brincou o sambista, que ainda adiantou parte do setlist do show. "Escolhi um repertório pra todo mundo aquecer a alma. Vamos ter 'Bota Pra Tocar Tim Maia', 'Ouro da Mina', músicas novas do projeto 'Samba de Verão', mas não podemos deixar de fora músicas como 'Clareou', 'Tô Fazendo a Minha Parte', a clássica 'Pé na Areia' e homenagens a Beth Carvalho e Gilberto Gil, pra todo levantar e sambar", revelou.

