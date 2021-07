Rafa Kalimann curte praia com amigos - Reprodução

Publicado 24/07/2021 08:45 | Atualizado 24/07/2021 09:04

Rio - Rafa Kalimann levou um tombo enquanto jogava frescobol com os amigos, mas o pequeno incidente não atrapalhou a diversão da influenciadora em praia do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela compartilhou diversos registros do momento de lazer.

fotogaleria

"Os meus. Amo vocês, amo o sorriso que vocês arrancam de mim, as nossas músicas ecléticas, nossas gírias goianas difíceis de entender, as risadas do nada e o choro de emoção em seguida, a leveza da nossa amizade todos esses anos. Feliz por recebê-los aqui", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.