Diogo Nogueira - Guto Costa

Publicado 23/07/2021 09:00

Rio - Diogo Nogueira está de volta aos palcos. Nesta sexta-feira, o sambista estreia o show 'Samba de Verão' no Vivo Rio e comemora a oportunidade de reencontrar seu público. "Estou ansioso, com saudades dos palcos, das pessoas próximas, do olho no olho. Mas também feliz por voltar a fazer shows, com todos os cuidados e distanciamento como estamos fazendo no Vivo Rio. Em breve, quando todos estivermos vacinados, a vida vai voltar ao normal, assim espero!", declara, com otimismo, o sambista.

Mas a animação não para por aí. Assim como diz o nome do álbum, Diogo promete deixar o inverno de lado e relembrar tudo o que o verão tem de bom em sua apresentação. "A temperatura vai subir, hein?", brinca o sambista que já adianta parte do setlist do show."Escolhi um repertório pra todo mundo aquecer a alma. Vamos ter 'Bota Pra Tocar Tim Maia', 'Ouro da Mina', músicas novas do projeto 'Samba de Verão', mas não podemos deixar de fora músicas como 'Clareou', 'Tô Fazendo a Minha Parte', a clássica 'Pé na Areia' e homenagens a Beth Carvalho e Gilberto Gil, pra todo levantar e sambar", revela Diogo.No álbum, Diogo contou com diversas participações especiais, como Zeca Pagodinho e o Grupo Fundo de Quintal, mas também abriu espaço para para artistas em ascensão. No show, o propósito continua o mesmo."Na gravação, tive a oportunidade de ter cinco artistas da nova geração do samba. Acho fundamental que os novos artistas tenham mais espaços e novas plateias. Escolhi para abrir os shows duas grandes vozes femininas novas do samba. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre Marina Iris e a Marcelle Motta", declara o sambista.Já vacinado com a primeira dose, Diogo destaca a importância das medidas de segurança e lembra que a apresentação de sábado também vai estar disponível de forma digital, pela plataforma 'Onstage'. A solução 'figital' - união do físico ao digital - é comemorada pelo sambista para os tempos atuais."É muito legal fazer um show no Rio de Janeiro e ter gente de todo Brasil assistindo na transmissão online. É um formato muito bacana porque dá a oportunidade de todo mundo ver", enaltece Diogo, que fala de uma outra oportunidade de ver o show, mas dessa vez, apenas para os paulistanos.'Vamos exibir o espetáculo em tempo real num cinema de São Paulo, o Cinesystem do Morumbi Town em São Paulo, para 80 pessoas do meu fã-clube. Olha que legal!', conta.Show Diogo Nogueira - Samba de VerãoSexta, às 22h, e sábado, às 21hPresencial: Vivo Rio. Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo. Ingressos: a partir de R $120, inteira.Online: Transmissão pela Onstage do show de sábado. Ingressos: R$ 20.