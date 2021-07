Leandra Leal faz post em homenagem ao aniversário da filha, Júlia - Reprodução Internet

Leandra Leal faz post em homenagem ao aniversário da filha, JúliaReprodução Internet

Publicado 23/07/2021 08:14 | Atualizado 23/07/2021 08:16

Rio - Leandra Leal é uma mamãe coruja. A atriz fez um post em homenagem ao aniversário da filha, Júlia, que completou 7 anos na quinta-feira. Leandra e Alê Youssef são os pais adotivos da menina. A atriz e Alê não estão mais juntos desde 2018.

fotogaleria

"Sete voltas ao redor do sol do meu amor. A cada dia ao seu lado eu sinto mais amor, coragem e alegria. Eu agradeço todos os dias por ter me escolhido para ser sua mãe", escreveu Leandra Leal ao postar fotos com Júlia no Instagram.

"Viva Juju que tia Camila ama de montão", disse Camila Pitanga. "Viva Juju, nosso amor", comentou Taís Araújo. "Vivas e muito amor pra linda Júlia e pra você Lelê tão amada", disse Drica Moraes.