Patrícia Cunha é a presidente da CubangoDivulgação

Publicado 22/07/2021 22:06

Rio - A Acadêmicos do Cubango promoverá neste domingo (25), a partir das 13h, uma live para apresentar a sinopse do enredo 'O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil', do carnavalesco João Vitor Araújo.

Durante a transmissão ao vivo, a Verde e Branco de Niterói vai coroar Mariane Marinho como a rainha da escola. Aline Araújo, nova majestade da bateria Ritmo Folgado, também irá receber sua coroa.

A festa na quadra será limitada a convidados e seguirá todos os protocolos sanitários contra a propagação do coronavírus. A transmissão ocorre pelo Facebook da Cubango e pelo canal da Fitamarela, no YouTube.