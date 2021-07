Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, carnavalescos da Viradouro, vão tentar o bicampeonato - Banco de imagens

Publicado 21/07/2021 22:18

Rio - Atual campeã no Carnaval carioca, a Unidos do Viradouro iniciou, na última terça-feira (20), o cadastramento de componentes das alas de comunidade. As inscrições, gratuitas, são feitas através de um formulário que está disponível no site da escola (www.unidosdoviradouro.com.br).

Quem desfilou em alas de comunidade em 2020 também terá que preencher o formulário para efetuar o recadastramento. É importante que os interessados informem um número de telefone válido para que a direção de harmonia possa entrar em contato e validar a inscrição.

Numa segunda etapa, serão solicitados RG, CPF e comprovante de residência. A diretoria ressalta que, quando forem iniciados os ensaios, será exigida presença, o que garantirá a participação no desfile.

A Viradouro será a quinta escola a desfilar no Domingo de Carnaval com o enredo 'Não há tristeza que possa suportar tanta alegria', dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (21) 2628-5744.