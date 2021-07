Adriana Couto e Cunha Jr. são os apresentadores do 'Metrópolis' - Narriman Romeiro

Rio - O programa 'Metrópolis' apresentará uma entrevista inédita com Linn da Quebrada, que fala sobre seu mais novo álbum, 'Trava Línguas', nesta sexta-feira (23). Com apresentação de Adriana Couto e Cunha Jr., a atração vai ao ar às 19h20, na TV Cultura.

Lina Pereira, mais conhecida como Linn da Quebrada, tem seu nome presente no universo da música, do cinema e no ativismo social. Ela se coloca como um corpo político e atualmente é uma das artistas mais relevantes na cena musical brasileira. Com seu novo álbum, Linn conta para Cunha Jr. como ela foca em romper com as correntes hegemônicas e heteronormativas da sociedade com sua linguagem poética.

No dossiê #ÉFogo, Adriana conversa com o pesquisador e escritor Alberto Mussa e com o artista canadense Steven Spazuk. Ambos compartilham suas trajetórias de vida e suas relações com o fogo, esse elemento místico que vai muito além de uma reação química, mas que possui um grande significado espiritual para em toda a história do desenvolvimento humano.

Mussa é o autor do livro 'A origem da espécie - O roubo do fogo e a noção da humanidade', em que ele busca desvendar a complexidade de tramas aparentemente simplórias, em mitos relacionados ao fogo.

Spazuk faz do fogo seu fiel companheiro e matéria-prima, elaborando figuras impressionantes sobre o papel. O desenho é formado a partir da fumaça de uma vela, que fica rente a superfície. Com suas técnicas, o artista cria então peças únicas, marcadas pelo rastro do fogo, criando formas e estampas distintas.