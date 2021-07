Programa Rio Seguro da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) - Divulgação

Publicado 19/07/2021 14:51

Rio - O programa "Rio + Seguro" da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) registrou 41 prisões após ocorrências de roubos, furtos, posse de drogas e perturbação do sossego nos primeiros seis meses deste ano nos bairros de Copacabana e do Leme. Criado em 2017, conta com integração de policiais militares e guardas municipais que atuam em ações para coibir a criminalidade e promover o ordenamento urbano.

Do total de prisões feitas, 29 foram de maiores de idade e 12 de adolescentes que foram apreendidos, que geraram 32 registros de ocorrência em delegacias. Ao todo, foram realizadas 178 abordagens a suspeitos durante as ações de rotina.

"Em seis meses, o programa "Rio + Seguro" trouxe ótimos resultados na melhoria da segurança pública e no ordenamento dos bairros de Copacabana e Leme. Isso mostra que a integração entre os órgãos públicos e de segurança é fundamental e extremamente positiva para o enfrentamento da criminalidade no Rio. Que em breve, possamos levar o programa "Rio + Seguro" para outras regiões da cidade", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Além das ações que visam o combate à criminalidade, o programa "Rio + Seguro" integra diversas operações de ordenamento no bairro, organizadas para atender demandas dos moradores da região. Desde o início do ano, já foram realizadas 158 operações com a Secretaria de Assistência Social, Comlurb, Vigilância Sanitária, entre outros.

As operações de ordenamento resultaram na fiscalização de 741 ambulantes pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), vinculada à Seop, e 121 deles foram removidos por falta de autorização. Foram também realizadas 691 desobstruções do espaço público ocupado irregularmente e apreendidas mais de 2.700 mercadorias com ambulantes sem autorização.