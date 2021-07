O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Foto: Reprodução

Publicado 19/07/2021 14:30 | Atualizado 19/07/2021 15:06

Rio - Um homem de 62 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso na madruga do último sábado (17) após dirigir bêbado e causar acidente em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram à Rua Abílio José de Mattos, no bairro Porto da Pedra, para verificar um acidente de trânsito.

No local, os agentes solicitaram o exame de alcoolemia para dois motoristas que perderam a direção dos veículos em que estavam. O exame de um deles constatou a embriaguez. Ele foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde permaneceu preso.

Apesar da colisão, a PM afirmou que ninguém ficou ferido.