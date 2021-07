Homens armados são flagrados descarregando carga roubado na comunidade Terra Nostra, em Costa Barros - Reprodução TV Globo

Publicado 19/07/2021 13:30 | Atualizado 19/07/2021 13:31

Rio - Ao todo, o estado do Rio de Janeiro teve uma média de 12 roubos de cargas por dia entre o período de janeiro a maio desse ano, de acordo com uma pesquisa feita pela Firjan. O número é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda sim continua em um patamar elevado.

Já virou rotina a circulação de imagens nas redes sobre novos roubos de cargas realizados nas vias do estado. De acordo com os dados da pesquisa, o maior índice desses roubos acontecem na Região Metropolitana do Rio.

Em comparação ao ano passado, houve uma pequena redução nos roubos de cargas realizados no estado. No mesmo período de 2020, a média desses crimes era de 14 por dia. Em relação as perdas diretas, considerando o valor médio das cargas levadas pelos criminosos, chegam a R$ 153 milhões o total de prejuízos.

"O estudo mostra que apesar da queda que o estado registrou de janeiro a maio de 2021 comparado com o mesmo período do ano passado, o Rio ainda enfrenta um patamar elevado de ocorrências em seu território, com uma média de 12 roubos de cargas por dia", afirmou o gerente de infraestrutura do Firjan, Isaque Ouverney.

As regiões que concentram a maior parte das ocorrências são cortadas pelas seguinte vias:

- BR-101 — a Niterói-Manilha;

- Avenida Brasil;

- Via Dutra — a BR-116;

- BR-493 — Arco Metropolitano;

- BR-040 — a Rodovia Washington Luís.

Dessa vias, somente no Arco Metropolitano, onde existe o entroncamento com a BR-040, houve um aumento de 66% no número de ocorrências relacionadas ao roubo de cargas na região, que concentra grande parte dessa modalidade de roubos no estado. Essa rodovia foi criada para para ser um corredor de cargas, aliviando o trânsito nas vias expressas do Rio, mas acabou virando o principal alvo dos bandidos.

"É fundamental o reforço da atuação das forças de segurança, principalmente nas área que hoje são o foco das ocorrências. Então, essa atuação integrada das forças estudais e federais nas rodovias têm sim potencial de inibir esses roubos de cargas", ressaltou Ouverney.

Por isso, a Firjan confirmou estar, em parceria com outras instituições, desenvolvendo o projeto “Arco Seguro”, uma parceria público-privada com o objetivo de contribuir com ações de combate a esse tipo de crime na rodovia e seus arredores.

"A iniciativa 'Arco Seguro' acontece entre o setor público e privado para garantir que as forças de segurança possam atuar com qualidade no Arco Metropolitano. Diversas ações tem sido conduzidas nesse local, por exemplo, a construção do posto definitivo da Polícia Rodoviária Federal nessa rodovia, só que essas ações só serão concluídas no ano que vem. Mas o que tudo mostra é que as medidas sejam tomadas desde já, com efetivo policiamento e aumento da integração das forças. Então, esse projeto buscar o diálogo entre essas instituições para que a gente possa combater o roubo de cargas desde já", explicou o gerente de infraestrutura da Firjan.

No estudo, a federação destaca também que áreas da Pavuna, Ricardo Albuquerque e Bangu, na capital, não estão mais entre as dez de maior concentração de roubo de carga no estado, após redução das ocorrências em 42,5%, 44% e 36,4%, respectivamente.

O que as forças de segurança dizem

De acordo com a Polícia Civil, esse tipo de crime vem caindo em todos os índices e medições. Em junho deste ano, em comparando com o mesmo mês de 2020, a redução foi de mais de 60%, aponta a corporação. Ainda segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), alguns motivos para a redução são as prisões e indiciamentos dos chefes do tráfico das comunidades para onde as cargas são levadas.

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) também afirma que realiza rondas diárias a partir dos dados da inteligência. O trabalho preventivo conta com apoio das polícias militar e rodoviária federal.



Já a Polícia Militar informou que o crime de roubo de cargas está entre as modalidades em queda e que segue empregando equipes em pontos específicos e de forma dinâmica, em vias previamente estudadas e em horários específicos.



Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), num comparativo entre os períodos de janeiro a maio de 2020 e 2021, houve queda de 11.9% nos roubos de carga em todo o Estado do Rio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também afirmou que todo planejamento realizado pelo órgão envolve uma análise dos principais pontos críticos criminais da via com mapeamento dos horário e locais com maior incidência de crimes.

De acordo com a PRF, desde o ano de 2018 este tipo de crime vem retraindo em rodovias federai, a queda relativa a 2020/2019 foi de 39,9% e de 2029/2018 foi de 22,9%.



Ainda segundo os dados da corporação, o cenário de queda no roubo de veículos que transportam cargas se repete também quando é visto apenas a região metropolitano do Rio de Janeiro, os números referentes a BR-040, BR-101, BR-116 e BR-493 apresentam queda de 17% nos cincos primeiros meses deste ano quando comparado com 2020, se somado os valores apenas das BR- 493 e BR-040 a redução é de 30%.

Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno*