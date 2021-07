Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 19/07/2021 12:10

Rio - Um homem morreu, no último domingo (18), durante troca de tiros com policiais do 12ºBPM (Niterói), no Largo da Batalha, em Niterói, na região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi ferido durante confronto entre policiais e criminosos. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e constatou a morte do homem, que não teve a identidade revelada.

Os agentes realizavam policiamento quando avistaram alguns homens em atitude suspeita que atiraram contra a equipe, iniciando um confronto.

Na ação, uma pistola, munições, um rádio comunicador, 112 trouxinhas de maconha, 255 pinos de cocaína e 71 pedras de crack foram apreendidos.

De acordo com a PM, a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).