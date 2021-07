108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

Publicado 19/07/2021 11:23

Rio - Um homem, que não foi identificado, foi preso após encomendar um pedido em uma lanchonete e assaltar o motoboy, em Três Rios, no Sul do Rio. O entregador foi ameaçado com uma faca e teve os seus pertences e o dinheiro das entregas roubados. A prisão foi feita por policiais civis da 108ª DP (Três Rios) na última quarta-feira (14).

A Polícia Civil informou que a vítima prestou depoimento no dia 25 de fevereiro e relatou sobre o assalto. De acordo com o depoimento do dono do estabelecimento, ele recebeu uma ligação do suspeito, que solicitou um lanche. Atendendo o pedido, um motoboy foi ao endereço informado e foi assaltado.

Segundo as investigações, o homem também é responsável por outros assaltos na região. Após as informações, a delegacia solicitou um pedido de prisão temporária à Justiça. O suspeito foi encaminhado para a unidade para prestar depoimento. Outras vítimas também serão chamadas para reconhecer o autor.