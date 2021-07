Ventos apresentarão intensidade moderada a forte ao longo do dia - FabioCosta

Ventos apresentarão intensidade moderada a forte ao longo do dia FabioCosta

Publicado 19/07/2021 09:06 | Atualizado 19/07/2021 13:55

Rio - A passagem de uma frente fria pelo oceano vai influenciar o tempo na cidade do Rio nesta segunda-feira (19). De acordo com o Alerta Rio, a cobertura do céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, no período da manhã. Os ventos apresentarão intensidade moderada a forte (até 75,6 km/h) ao longo do dia e as temperaturas devem diminuir em relação ao dia anterior, com mínima de 12°C e máxima de 21°C.

Entre a terça-feira (20) e a sexta-feira (23), o tempo volta a ficar estável, com redução da nebulosidade e sem previsão de chuva.

Publicidade

A Marinha do Brasil também emitiu alerta sobre ressaca, com ondas de 2,5 a 3 metros, que podem atingir a orla do Rio, das 15h desta segunda às 9h de quarta-feira (21).

As recomendações em casos de ressaca são:

Publicidade

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acionar os bombeiros pelo telefone 193.

Confira a previsão para semana:

Publicidade

Terça-feira: Previsão de céu nublado a parcialmente nublado. Sem chuva

Mínima: 11ºC / Máxima: 22ºC

Publicidade

Quarta-feira: Previsão de céu nublado a parcialmente nublado. Sem chuva

Mínima: 12ºC / Máxima: 25ºC

Publicidade

Quinta-feira: Previsão de céu parcialmente nublado. Sem chuva

Mínima: 13ºC / Máxima: 26ºC

Publicidade

Sexta-feira: Previsão de céu claro a parcialmente nublado. Sem chuva

Mínima: 14ºC / Máxima: 27ºC