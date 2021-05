Tempo ficará instável na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 18:03

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta, neste domingo, de ressaca na orla do Rio de Janeiro. As ondas podem atingir até 2,5 metros até às 21h desta segunda-feira, 24. Cariocas devem evitar praticar esportes aquáticos e se banhar no mar durante este período.

De acordo com o Climatempo, nesta segunda-feira, 24, a previsão do tempo é de sol com nuvens durante o dia. A previsão é de mínima de 17ºC e a máxima, de 27ºC. Já na terça, a previsão é de que a nebulosidade aumente. As temperaturas devem ficar entre 15ºC e 26ºC.



Deve chover na quarta-feira à tarde e à noite. A temperatura deve ficar enrte 16ºC e 27ºC. Na quinta, o tempo deve continuar fechado. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 18ºC e 29ºC.



O tempo deve melhorar na sexta-feira. O sol irá aparecer e não deve chover. As temperaturas devem ficar entre 17ºC e 30ºC.