Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação

Publicado 19/07/2021 11:04 | Atualizado 19/07/2021 12:55

Rio - Um jovem, de 28 anos, foi baleado nas nádegas, na noite deste domingo, enquanto jogava futebol, num campo no bairro Trindade, em São Gonçalo. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas já recebeu alta.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para verificar a denúncia de que um homem havia dado entrada no hospital após ser baleado. Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que a vítima estava jogando uma partida de futebol quando foi atingido por uma bala perdida.



De acordo com a 74ª DP (Alcântara), o caso está sendo encaminhado para a 72ª DP (São Gonçalo), que dará continuidade nas investigações.