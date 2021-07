Após retomada da campanha para a primeira dose no município de São Gonçalo, o movimento era tranquilo durante a manhã desta segunda-feira (19) no Polo Sanitário Dr. Washington Luiz - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 19/07/2021 11:52

Rio - São Gonçalo retomou a distribuição da primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (19). A campanha estava suspensa desde o dia 12 de julho por falta de doses, em função de uma grande procura da população . O município acelerou o calendário sem que todas as faixas etárias tivessem uma cobertura completa de imunização e foi o primeiro do estado fluminense a disponibilizar vacinas para maiores de 18 anos.De acordo com a prefeitura, até o dia 15 de julho, cerca de 67,31% de todos os moradores do município maiores de idade foram vacinados com a primeira dose. Após o retorno da campanha para a primeira dose nesta segunda (19), o movimento no Polo Sanitário Dr. Washington Luiz era regular, com grande movimento no início da manhã, mas sem aglomeração.Quem compareceu para se vacinar foi a auxiliar de estoque, Cláudia Billé, de 41 anos. Ela disse que tinha tentado se vacinar duas vezes, mas que os postos não tinham a primeira dose nos dias em que tentou. Com a sua primeira aplicação, o sentimento que deixou Cláudia mais feliz foi ter cumprido sua obrigação como cidadã."Eu fiquei super feliz, pois como cidadã estou cumprindo com o meu dever. Sinto que colaborei para essa pandemia acabar. Eu fui a última da minha família a se vacinar, pois tinha tentado duas vezes e não consegui, mas desta vez não teve nem fila e foi muito tranquilo. Agora vou continuar mantendo os cuidados até quando o Ministério da Saúde autorizar que possamos voltar à normalidade", afirmou.A manicure e cabeleireira, Michelle Sena, de 39 anos, também se vacinou contra a covid-19 no Polo Sanitário Dr. Washington Luiz. Há dois meses, ela teve covid-19 e chegou a ser internada no leito de enfermaria no Hospital das Clínicas, em São Gonçalo e, por isso, precisou realizar um exame antes de receber a sua primeira dose."Deu tudo certo, o posto estava vazio e com o atendimento rápido. Assim que entreguei o meu exame eu consegui receber a primeira dose. Eu estou me sentindo muito feliz de ter tomado a vacina, pois já era para eu ter ido, uma vez que tenho 39 anos. Agora vou continuar mantendo os cuidados, com álcool em gel, limpando as mercadorias e usando máscara, até porque eu moro com um idoso também e preciso tomar cuidado", disse.Michelle contou que, durante a sua internação por ter se infectado com a covid-19, 50% do seu pulmão ficou comprometido e que foi um momento muito difícil em sua vida. Ela comemorou o fato de ter se vacinado e ponderou sobre a importância de manter a calma e autocontrole para quem for internado com a doença. "Foi muito tenso. Eu tive muito autocontrole, pois a doença é tão ruim que, se você deixar, ela entra na sua mente e te controla", explicou.A prefeitura de São Gonçalo foi procurada pelopara informar sobre a nova remessa de vacinas e a previsão de quanto tempo os estoques vão durar para continuar a campanha, mas não retornou até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.