Éder Militão pediu Karoline Lima em namoro dentro da vanReprodução Internet

Publicado 23/07/2021 07:44

São Paulo - Karoline Lima, influenciadora e participante da "Fazenda do Carlinhos Maia", gravou um vídeo com o jogador Éder Militão, nesta quinta-feira, para dar detalhes do namoro.

Segundo Karoline Lima, o zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid a pediu em namoro dentro de uma van. "A gente tinha se visto no Rio e ele foi confinado para a Seleção. Aí, quando a gente se reencontrou, no primeiro dia, dentro da van saindo do estádio ele (falou): 'quer namorar comigo?'. E eu falei: vamos", disse Karoline.

Tímido ao responder as perguntas, Militão lembrou que a loura também fez um pedido de namoro na frente da família e com direito a microfone.

Karoline, que já foi apontada como affair de Neymar e do ex-BBB Felipe Prior, comentou que o casal não se importa com as críticas. "A gente ri. Deixa o povo falar. Eu não estou nem aí. É mais fácil os dois serem do meio porque a gente já sabe lidar com isso, porque são coisas pesadas", concluiu a namorada de Éder Militão.

