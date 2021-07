Marcela Mc Gowan e Luiza - Reprodução

Marcela Mc Gowan e LuizaReprodução

Publicado 22/07/2021 19:17 | Atualizado 22/07/2021 19:18

Marcela McGowan usou as redes sociais para comemorar os oito meses de namoro com Luiza. No Instagram, a médica publicou uma foto com a namorada e se derreteu pela cantora.

fotogaleria

Publicidade

"Oito meses de cumplicidade, intensidade e muito amor! Você trouxe cores pro meu mundo, os risos mais verdadeiros e a entrega mais real! Te amo", escreveu na legenda da publicação.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Publicidade

O casal iniciou a relação em meados do ano passado, após Marcela sair do "BBB 20". Nos Stories, do Instagram, Luiza também celebrou a data. "Feliz 8 meses de nós. Minha dupla, minha mulher, minha melhor amiga, meu sol. Te amo demais", escreveu em fotos ao lado da amada.