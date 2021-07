Juliette e Neymar - Reprodução

Publicado 22/07/2021 18:32 | Atualizado 22/07/2021 18:35

O encontro esperado pelos fãs de Juliette e Neymar finalmente aconteceu. Na tarde desta quinta-feira (22), o jogador da Seleção encontrou a campeã do "BBB 21" para dar o comentado presente: um óculos.



A campeã do "BBB 21" não esqueceu do acordo com o craque e cobrou o mimo pelo Twitter. Neymar avisou que mandaria o presente para Juliette, mas preferiu entregar pessoalmente. "Aposta paga", brincou Juliette.



O encontro, lógico, levou os fãs à loucura. "Shippo muito", escreveu um internauta. "Essa foto quebra a internet", pontuou outra.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)