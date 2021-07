Duda Reis e Bruno Rudge - Reprodução de internet

Publicado 22/07/2021 18:23

Rio - Duda Reis falou sobre o namorado Bruno Rudge e elogiou o relacionamento que tem com o empresário. Ela contou como o conheceu e também como funciona a relação do casal, que segundo ela, é "calma e saudável".

"Eu já conhecia a minha cunhada, a Lala Rudge, já nos seguíamos no Instagram há muito tempo, mas eu não sabia que ela tinha um irmão. O Bruno é muito amigo de uma amiga minha e me falou que queria me apresentar um amigo dela", disse.



"Fui ver que era o Bruno e percebi que o sobrenome era familiar. Eu entrei no direct e vi que tinha mensagem dele em 2019, 2020 e 2021. Eu respondi um antigo como se nada tivesse acontecido e falei: 'tudo bem?'. Saímos para jantar depois de um tempo, tem uns quatro meses, e começou", contou no podcast PodDelas.

"Ele é muito especial. Eu nunca falei, mas uma vez vi uma entrevista da Bruna Marquezine falando do Enzo e ela falou algo que me tocou. A gente é muito acostumado em crescer com relações de muitos altos e baixos e quando estamos em uma relação calma a gente estranha", contou.

"Eu não tinha noção disso. Por exemplo, eu via os meus pais, mas eu não tinha vivido isso. O Bruno é muito calmo. Eu falo muito isso com ele: 'Que bom estar numa relação calma, saudável e que me conforta'", explicou Duda.

Durante o bate-papo, Duda foi questionada sobre os sonhos de casar, ela comentou que nunca teve esse objetivo. "A gente é ensinada quando criança: 'Ah, quando você crescer, tem que casar'. Eu nunca tive o sonho de casar. Eu quero ter filhos e quero amar", disse.



"Se o meu amor resultar em casamento é consequência do amor, mas eu quero amar e me sentir amada e só. Se eu não for amada 100%, eu não quero mais. Não quero meias pessoas, eu quero a pessoa inteira. Se resultar em casamento, resultou. Eu vivo o hoje e tenho um namorado superlegal", contou.