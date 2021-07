Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você'Reprodução/Globo

Publicado 22/07/2021 18:53

Rio - Chegou a vez de Gilberto Nogueira se juntar ao time de celebridades imunizadas! Uma semana depois de completar 30 anos , o ex-participante do "BBB21" recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (21), e não deixou o momento especial passar sem compartilhar os registros com seus seguidores.

fotogaleria

Publicidade

"Imensamente feliz e grato porque meu dia chegou, e sonhando com o dia em que todos os brasileiros também estarão vacinados!", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram. "Que acreditemos cada vez mais na ciência, na pesquisa, na educação e nos libertemos das amarras do negacionismo. Viva o SUS!! Eita que eu tô um jacaré bonito!", brincou o economista e apresentador da TV Globo.

Confira a publicação: