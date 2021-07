Anitta surge deslumbrante em premiação nos Estados Unidos - Reprodução Internet

Anitta surge deslumbrante em premiação nos Estados UnidosReprodução Internet

Publicado 23/07/2021 08:36 | Atualizado 23/07/2021 08:37

Rio - Anitta apostou em um look monocromático para o tapete vermelho do "Prêmios Juventud 2021", que aconteceu no Watsco Center, em Coral Gables, na Flórida, Estados Unidos, na noite desta quinta-feira. A cantora apostou em uma peruca rosa e também em um vestido sem alça e com transparências da coleção outono/inverno 2021/2022 do estilista libanês Georges Hobeika.

A cantora concorreu em duas categorias: A Mistura Perfeita (Mi Niña Remix, com Wisin, Myke Toywers, Maluma e Los Legendarios) e Colaboração OMG (com Me Gusta, parceria dela com Cardi B e Myke Towers). No entanto, ela não levou os prêmios para casa.

Já para se apresentar na premiação ao lado de Lunay, Anitta escolheu modelito diferente. Saia e jaquetinha jeans. Confira a apresentação abaixo (a partir de 2:20):