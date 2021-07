Anitta com o look que escolheu para se apresentar com Lunay - Reprodução Internet

Publicado 23/07/2021 09:00 | Atualizado 23/07/2021 09:20

Rio - Anitta chegou ao "Prêmios Juventud 2021" usando um look todo rosa, que incluía até uma peruca da mesma cor. Mas, para se apresentar ao lado do cantor porto-riquenho Lunay, a cantora fez uma troca de roupa e de cabelo. Anitta usou uma peruca de franjinha, com cabelos ondulados.

Logo começaram a surgir comparações na internet. Os internautas acreditam que Anitta ficou a cara de Bruna Marquezine, que também está usando o mesmo tipo de cabelo. E aí, parece?