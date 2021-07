Juliette - Reprodução

JulietteReprodução

Publicado 23/07/2021 09:18 | Atualizado 23/07/2021 09:19

Rio - Muito mais do que R$ 1,5 milhão! Após o prêmio do 'BBB 21' e os contratos com grandes marcas brasileiras, Juliette está cheia da grana. Pela primeira vez no shopping após sua vida mudar, a campeã do reality e agora influenciadora digital, contou para seus seguidores como foi a sensação de poder comprar o que quisesse.

fotogaleria

Publicidade

"Que coisa engraçada. Pela primeira vez após BBB, eu fui no shopping. Tinha pouquinha gente. Foi muita engraçada a sensação. Antes eu olhava e desviava para nem querer comprar. E agora eu tenho a sensação que se eu quisesse comprar, eu poderia. Uma besteira, besteira, mas estranho", disse Juliette nos stories do Instagram.