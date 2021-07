Yara Vellasco - Divulgação

Publicado 24/07/2021 11:37 | Atualizado 24/07/2021 11:43

Rio - A cantora sertaneka Yara Vallasco apresenta, na noite deste sábado, seu show no Espaço O Nórdico, na Zona Oeste do Rio, à partir das 20h30. Com a retomada gradual dos eventos na cidade, a cantora, nascida em Campos dos Goytacases, interior do estado, retomou a agenda de shows.

Na setlist da apresentação, músicas que já conquistaram milhares de audições nas plataformas de música, como “Vida Longa Pro Meu Ex”, “Porta Retrato” e “Aceita”. O show acontecerá respeitando todos os protocolos de segurança.