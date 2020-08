No rap, 3030 lança álbum-esperança

Rio - O isolamento social tem sido produtivo para os artistas da música e não foi diferente para o 3030. O grupo brasileiro de rap acaba de lançar 'Infinito Interno', um álbum-esperança. Mas o que isso quer dizer? "A gente começou a pensar no conceito do álbum antes da quarentena, e a mensagem que queríamos passar desde o início já era de autoconhecimento. Quando tudo isso aconteceu, acho que todos foram um pouco obrigados a olhar para si. Então, a ideia do 'Infinito Interno' se tornou bastante valiosa neste momento. E, nesse processo de olhar para dentro, temos mais compaixão com nós mesmos. Por isso, um álbum-esperança", explica Rod.

Produzido todo durante a quarentena, o disco reflete o emocional de Rod, LK e Bruno Chelles, mas também busca inspirar e confortar os fãs. "A gente quis trazer uma mensagem positiva. Em faixas como 'Maré', por exemplo, tentamos trazer essa leveza e essa energia para cima, mesmo em situações que nós mesmos estávamos para baixo. Assim como a gente, muitas outras pessoas buscaram na espiritualidade uma luz no fim desse túnel. Só assim conseguimos suportar", defende Bruno.

Até por isso, Rod comemora o retorno carinhoso do público. "A gente está muito feliz com a repercussão, com as mensagens positivas. Foi um álbum em que a gente fez o que queria, musicalmente falando. Não pensamos muito no mercado. Foi algo que nasceu bem de dentro da gente. É muito bom saber que essas mensagens estão sendo bem absorvidas, que tem ajudado as pessoas a passarem por situações difíceis".

Apesar de serem conhecidos por um estilo tranquilão, os meninos também sofreram na quarantena, como explica o Rod. "A gente também tem nossas fases. A quarentena está sendo um período difícil. Ficamos sem show e grande parte do nosso trabalho parou. Por isso, focamos muito em criar esse álbum, esse ambiente de positividade. Mesmo a gente estudando a teoria, buscando um lado mais espiritual, às vezes é difícil botar em prática. Ainda não chegamos nesse nível de ficar 24h felizes, mas estamos na caminhada", brinca.