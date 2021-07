Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução

Gabriel Medina e Yasmin Brunet Reprodução

Publicado 24/07/2021 12:53 | Atualizado 24/07/2021 13:23

Rio - Yasmin Brunet usou o Instagram Stories, na manhã deste sábado, para mandar uma mensagem ao marido Gabriel Medina, que está prestes a estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Barrada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a modelo não foi credenciada para acompanhar o surfista de perto na competição.

"É hoje! Boa sorte, meu lindo. Queria muito estar aí com você nesse momento tão especial, mas, mesmo longe, estou ao seu lado te mandando as melhores energias e orando para Deus sempre te abençoar, como tem feito. Te amo muito e traz esse ouro", escreveu a namorada do surfista.

A modelo ainda pediu para que as pessoas acompanhem a estreia de Medina na TV. "Vamos todos assistir e torcer juntos. Hoje a bateria dele será às 21h40 nos canais SportTV ou Globoplay. Vai, Medina", completou Yasmin.