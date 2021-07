Ana Maria Braga - Reprodução

Ana Maria Braga está curtindo as férias da melhor maneira possível. Nesta segunda-feira, a apresentadora atualizou os seguidores com um registro de dias de descanso na praia e recebeu dezenas de elogios dos seguidores.

No Instagram, Ana Maria publicou um vídeo no qual aparece de biquíni curtindo os dias de sol. A apresentadora voltará ao comando do "Mais Você" após o fim dos Jogos Olímpicos.

"Meu amor pra vocês", escreveu Ana Maria na legenda da publicação.

Os seguidores, claro, elogiaram bastante a apresentadora. "Gente, e esse corpinho lindo da minha deusa?", escreveu uma. "Deusa", elogiou outro. "Boas férias", desejou um terceiro.