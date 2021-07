Antes dele se levantar, um homem revoltado começou a dar as chineladas - Reprodução de vídeo

Publicado 22/07/2021 12:12 | Atualizado 22/07/2021 16:09

Um homem interrompeu, a chineladas, um casal que fazia sexo em uma praia da cidade de Mielno, na Polônia, na sexta-feira passada, 16. Antes disso, banhistas tentaram pedir para que o casal parasse o ato, que ocorria com o local cheio de frequentadores. Um vídeo que registra o momento íntimo viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As informações são do jornal britânico The Sun.

Em uma tentativa de impedir a ação, uma mulher jogou água no casal, que não deu importância e continuou o que estava fazendo. Em seguida, dois homens se aproximaram e falaram com eles. Então, o homem se distanciou da parceira. Mas, antes de se levantar, um outro banhista reagiu com revolta e bateu nele, algumas vezes, com o chinelo.