Publicado 26/07/2021 15:27

Rio - Após o fim do "Power Couple Brasil 5", da RecordTV, Deborah Albuquerque usou suas redes sociais para manifestar sua indignação com o resultado da competição, que coroou Mari Matarazzo e Matheus Yurley como vencedores. Em live no Instagram, a esposa de Bruno Salomão fez duras críticas ao casal campeão do reality.

"Espero que eles paguem aqui fora, tudo que fizeram contra mim. Espero que os fãs vejam o tipo de pessoas que eles são… Pessoas horríveis, pessoas péssimas. Se juntaram num grupão, na covardia… A gente foi excluído, foi maltratado. Só não conseguimos a vitória, porque um bando de covarde se juntou contra a gente. Power Couple 5 foi chocho, triste a final", disparou a ex-"Legendários".

Deborah seguiu detonando Mari e Matheus e convocou seus seguidores a subirem hashtags contra os vencedores da quinta edição do programa. "Casal picuinha! Mari escrota, foi a que menos merecia vencer. Aceitava perder pra Thiago e Geórgia. Três vezes casal power, ótimos apostadores, pessoas boas e coração puro. Ninguém merecia perder para a Mari e Matheus, todos foram melhores que eles. Eles deveriam ser os últimos colocados. Se vocês não acreditam nisso, bora lá comentar", disse.

"Espero não vê-los nunca mais. Povo chato, barulhento, horrível morar com eles, mal-educados e deixavam a privada suja. Viver com eles era nojento", declarou a atriz. "Quem está ganhando dinheiro nessa pandemia, é a galera de internet, que fica de picuinha, não a gente que está preso no lockdown sem poder trabalhar. Eu me identifico com os brasileiros. Mari e Matheus ficam contando vantagem com carrão deles, aí depois no final ficam com historinha, com mimimi de 'favelado'… Vitimismo ridículo! Não sou criadora de conteúdo e nem ladra de internet", encerrou Deborah.