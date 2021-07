Luísa Sonza comemora sucesso de 'DOCE 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2021 17:13

Rio - Após ser envolvida em uma série de polêmicas, Luísa Sonza dá a volta por cima com o bom desempenho de seu novo álbum, "Doce 22", nas plataformas digitais de música. A cantora de 23 anos utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (26), para comemorar o sucesso do disco, uma semana após o seu lançamento.

“Maior estreia nacional de um álbum na história do Spotify”, começou em publicação no Instagram. “Quase 30 milhões de streams em uma semana! Top 2 Brasil e Top 37 Global (pqp) em DOCE22”, escreveu Sonza, citando as marcas conquistadas até agora. “Gente, sei lá. Obrigada por me ouvirem”, finalizou a artista.

Além disso, o novo disco ainda foi a segunda maior estreia de um álbum, na última semana, no Spotify Global, de acordo com a plataforma de streaming. Com quase 7 milhões de streams, a faixa "penhasco." também se destacado entre as demais músicas do álbum e colocou Luísa ao lado de outros artistas internacionais ao conquistar a décima posição na lista de maiores estreias da semana por canção.

