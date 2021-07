Raissa Barbosa - fotos: Reprodução

Raissa Barbosafotos: Reprodução

Publicado 26/07/2021 18:01 | Atualizado 26/07/2021 18:02

Rio - Raissa Barbosa causou revolta em uma parte de seus seguidores, nesta segunda-feira (26), após publicar um vídeo nos Stories do Instagram em que desabafa sobre as reações que seu corpo tem apresentado após receber a primeira dose vacina contra a covid-19. Nos vídeos que já foram apagados, a ex-A Fazenda aparece aos prantos e relata as dificuldades que tem enfrentado.

fotogaleria

Publicidade

"Eu quase desmaiei na rua por causa dessa vacina. Eu tô com calafrio, e eu liguei para um monte de gente pra me ajudar e ninguém me atendeu. Nossa, se eu soubesse que iria ficar tão mal... Desculpa, gente, eu estar chorando aqui... Mas eu tô com muita febre, com muita dor de cabeça, e eu tô tendo calafrios e muito fraca. Eu comi e continuo me sentindo fraca", contou Raissa, que foi imunizada contra o coronavírus na última sexta-feira (23), em São Paulo.

O desabafo da modelo não foi bem recebido por alguns internautas, que expressaram sua indignação nos comentários de uma publicação que replicava o vídeo apagado por Raissa. "Entre ficar 'fraca, com febre' e ter insuficiência respiratória/óbito, escolham a primeira opção. Que desserviço", escreveu uma usuária do Instagram. "Ah, por favor, tem gente implorando pra ser imunizado essa garota chorando", opinou outro. "Desnecessária, tive vários sintomas e tô aqui viva e empolgada pra tomar a segunda dose", declarou uma terceira.